الرئيس صالح لوزير خارجية فرنسا: نتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادتنا وأراضينا

2020/07/16 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، عن تطلع العراق إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وسلامة أراضيه.

الرئيس صالح شدد خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة الكاملة، كأساس لمشروع وطني يحفظ استقرار العراق، ويحقق نظام إقليمي يؤمّن السلام والأمن والازدهار لشعوب المنطقة، داعيا الى إيقاف الخروقات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مبينا أن حل المشاكل الحدودية يتم من خلال التعاون بين الدولتين الجارتين والابتعاد عن الإجراءات الأحادية الجانب.

وثمن رئيس الجمهورية مساندة فرنسا للعراق ومساهمتها في جهود التحالف الدولي في الحرب ضد عصابات داعش، مؤكدا وجوب استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك دولياً وإقليمياً لاستكمال النصر باستئصال بؤر الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه.

من جهته، جدد لودريان دعم بلاده لجهود العراق في حماية سيادته وتأمين استقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في الرخاء والازدهار.

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