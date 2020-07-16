قرارات جديدة للجنة الصحة والسلامة تقضي بتقليص الحظر وفتح المولات والمطارات والمنافذ الحدودية

2020/07/16 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الحكومية، عن اتخاذها قرارات جديدة، حول القيود المفروضة على عدد من القطاعات لمواجهة جائحة كورونا.

وأكدت اللجنة في بيان لها، انها قررت ان تكون ساعات حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، على ان يرفع الحظر كلياً بعد عيد الأضحى، مع الأخذ بنظر الاعتبار الالتزام بالشرورط الوقائية، اضافة الى إعادة فتح مراكز التسوق “المولات” مع الالتزام بذات الشروط، وإعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري، داعية هيئة الإعلام والاتصالات الى مطالبة المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية، وفكرة التعايش مع الوباء.

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