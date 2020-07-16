2020/07/16 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع وفد من شركة سيمينس الألمانية واقع الكهرباء في العراق .

الجانبان ناقشا الخطط الكفيلة للنهوض به، والوقوف على أهم المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والوصول الى حلول جذرية لتذليلها.

وبيّن الكاظمي أن حكومته عازمة على معالجة ملف الكهرباء في العراق، الذي يعتبر من الملفات المهمة، وأنها تبذل جهودا كبيرة لمعالجته، لاسيما وأن قطاع الكهرباء يعد محركا أساسيا لتنمية الاقتصاد والنهوض بالقطاع الصناعي وباقي القطاعات، مؤكدا دعم الحكومة لكل مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية التي تنفذ في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لوفد شركة سيمينس الألمانية: عازمون على معالجة مشكلة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لوفد شركة سيمينس الألمانية: عازمون على معالجة مشكلة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).