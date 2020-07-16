2020/07/16 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان..151 إصابة بكورونا مقابل تعافي 118 في يوم واحد

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