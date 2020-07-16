2020/07/16 | 20:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اضرم متظاهرون، يوم الخميس، النار امام محطة لإنتاج الكهرباء جنوبي البلاد احتجاجا على تردي الخدمة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهرين اضرموا النار أمام البوابة الرئيسية لمحطة كهرباء الرفاعي شمال الناصرية، احتجاجا على تردي واقع الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار".

وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ ايام تظاهرات مستمرة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

ويعاني العراق من نقص في الطاقة الكهربائية وخاصة في فصل الصيف، حيث يزداد الطلب عليها جراء ارتفاع درجات الحرارة ووصولها في بعض الأحيان إلى 50 مئوية.

ويعد توفير الطاقة الكهرباء على رأس مطالب السكان منذ سنوات طويلة.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميغاوات، ويخطط لإضافة 3500 ميغاوات خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليد جديدة إلى الخدمة، إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد إلى أكثر من 20 ألف ميغاوات على الأقل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يضرمون النار أمام محطة كهرباء جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يضرمون النار أمام محطة كهرباء جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).