التحالف الدولي يعلن انسحاب القوات البريطانية من معسكر التاجي شمالي بغداد

2020/07/16 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي، انسحاب القوات البريطانية من معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد .

بيان للجيش البريطاني أكد فيه انه ضمن وجود قوة مهنية عراقية قادرة على نقل القتال الى داعش، مبينا أن هذا الانسحاب لا يعني مغادرة البلاد كليا وان سلاحه الجوي سيستمر بالقتال في سماء العراق وسوريا.

وأشار البيان الى أن النجاح في تقديم التدريب في ضواحي بغداد في معسكر التاجي لم يشجع الجنود البريطانيين على تقديم المهارات والتدريبات للجنود العراقيين فحسب، بل على القيام بتوجيه وارشاد مدربيهم العسكريين.

وأضاف البيان أن التهديد الذي يواجه التحالف في العراق حقيقي للغاية، حيث تتعرض بعض المواقع لهجمات منتظمة بالنيران غير مباشرة، ففي وقت سابق من هذا العام، ادى هجوم من هذا النوع الى حادث مأساوي تمثل بوفاة نائب عريف برودي جيلون، وهي ملاحظ فني تعمل في الطبابة القتالية في قوات الاحتياط.

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