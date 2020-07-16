مجهولون يعدمون صاحب مشتل واثنين من عماله في كركوك

2020/07/16 | 20:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الخميس، بقيام مجهولين بإعدام صاحب مشتل واثنين من عماله في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين كبلوا أيادي صاحب مشتل جراخان نوزاد صابر أحمد واثنين من عماله في قرية ساقزلي شمالي كركوك، قبل أن يطلقوا النار على رؤوسهم.

وأضاف أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث الذي لم يتضح معالمه بعد.

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