2020/07/16 | 20:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- تقام مباريات الأول والثاني على الليغا في نفس الوقت مساء اليوم الخميس الساعة ١٠ مساءاً .وفي حال فوز ريال مدريد أمام فيا ريال فسيتوج بلقب الليغا بغض النظر عن نتيجة مباراة برشلونة أمام اوساسونا أما في حال خسارة الريال وفوز برشلونة سوف يؤجل التتويج للمرحلة الأخيرة من الدوريهناك تفاصيل اخرى بخصوص يوم الحسم في الليغا الإسبانية المركز الخبري الوطني.

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