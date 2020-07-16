وفاة صحفي عراقي بارز إثر إصابته بكورونا

2020/07/16 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنعى نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، وفاة صحفي عراقي بارز إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال اللامي، في تغريدة له على حسابه بمنصة "تويتر": "انتقل الى رحمة الله الصحفي البارز عبد الباري الحريري إثر إصابته بفيروس كورونا الذي لم يمهله إلا ليومين".واضاف: "لقد كان المرحوم وهو من جيل الصحفيين الرواد مثالاً للمهنية والصدق والخلق الرفيع".

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