الكاظمي لوزير الخارجية الفرنسي: العراق مستعد للتعاون الدولي

2020/07/16 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.وقال الكاظمي خلال اللقاء إن "للدور الفرنسي أهمية عالية في دعم العراق من خلال التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، وبقايا تنظيم داعش، وإن العراق مستعد اليوم للتعاون الدولي مع كل دول العالم الداعمة للسلام والاستقرار، ومنها فرنسا".وحمّل الكاظمي الوزير الفرنسي دعوة للرئيس الفرنسي "لزيارة العراق".من جانبه أكد الوزير الفرنسي أن "فرنسا، كجزء من التحالف الدولي للقضاء على داعش، مستعدة لدعم العراق ليأخذ دوره الاقليمي المستحق وأنها متفائلة بخطوات الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي، و ماضية بدعم الجهود العراقية في إعادة إعمار المناطق المحررة، وبالأخص الموصل، وتقديم يد العون فيما يخص الجهود التي تصب نحو تقوية المصالحة المجتمعية".وجرى خلال اللقاء بحث ملف مواجهة جائحة كورونا، والاستفادة من التجربة الفرنسية والخبرات التي تكونت في مواجهة هذا التحدي العالمي.

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