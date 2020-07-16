الكاظمي يوجه دعوة الى ماكرون لزيارة العراق ويشيد بدعم فرنسا في مواجهة داعش

2020/07/16 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، دعوة رسمية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لزيارة العراق مشيدا بدعم فرنسا لجهود البلاد في مواجهة تنظيم داعش.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ان الاخير "استقبل، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين".

وقال الكاظمي خلال اللقاء: إن "للدور الفرنسي أهمية عالية في دعم العراق من خلال التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، وبقايا تنظيم داعش، وإن العراق مستعد اليوم للتعاون الدولي مع كل دول العالم الداعمة للسلام والاستقرار، ومنها فرنسا".

كما حمّل الوزير الفرنسي دعوة "للرئيس الفرنسي لزيارة العراق".

من جانبه أكد الوزير الفرنسي أن "فرنسا، كجزء من التحالف الدولي للقضاء على داعش، مستعدة لدعم العراق ليأخذ دوره الاقليمي المستحق وأنها متفائلة بخطوات الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي، و ماضية بدعم الجهود العراقية في إعادة إعمار المناطق المحررة، وبالأخص الموصل، وتقديم يد العون فيما يخص الجهود التي تصب نحو تقوية المصالحة المجتمعية">

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث ملف مواجهة جائحة كورونا، والاستفادة من التجربة الفرنسية والخبرات التي تكونت في مواجهة هذا التحدي العالمي".

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