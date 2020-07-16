ارتفاع تدفق التجار نحو منفذ حدودي مع ايران

2020/07/16 | 20:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، ارتفاع تدفق التجار صوب منفذ مندلي الحدودي مع ايران.وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شمال شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “استئناف التبادل التجاري رسميا عبر منفذ مندلي الحدودي بين العراق وايران بدء منذ يوم امس مؤكدا بان تدفق التجار شهد ارتفاعا […]

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