امانة بغداد : 4 اراضي تمت حمايتها من التقطيع خلال 48 ساعة

2020/07/16 | 20:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت امانة بغداد، الخميس، ان 4 اراضي تمت حمايتها من التقطيع خلال 48 ساعة.وذكرت الامانة في بيان، ان"ملاكاتها في عدد من دوائرها البلدية وبدعم واسناد مديرية الحراسات والامن في امانة بغداد، قامت بحماية 4 اراضي تنوعت بين الزراعي والحكومي من التقطيع والبيع كأراضي سكنية خلال 48 ساعة الماضية فقط".واضافت، انها"توزعت على عدد من المناطق منها شهداء البياع والزعفرانية والدورة حيث قام ضعاف النفوس بالبناء عليها مع تقطيعها ومحاولة بيعها ما دعا كوادر الامانة الى التحرك بشكل سريع وازالة المشيدات البنائية والهياكل وغيرها من المباني التي شيدت تجاوزاً وحماية الاراضي".

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