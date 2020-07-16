2020/07/16 | 20:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع سعر الذهب، اليوم الخميس، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير، مما حدا ببعض المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح.وحدت المخاوف حيال تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا وتداعياته على التعافي الاقتصادي من خسائر المعدن.وبحلول الساعة 15 و10 دق بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1804.29 دولار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يهبط بعد قرار المركزي الأوروبي وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يهبط بعد قرار المركزي الأوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يهبط بعد قرار المركزي الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).