2020/07/16 | 20:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال شخصين في الرمادي.. وتوضح السبب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 20:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال شخصين في الرمادي.. وتوضح السبب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال شخصين في الرمادي.. وتوضح السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).