زراعة النجف تحدد موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة

2020/07/16 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة النجف الأشرف، اليوم الخميس، عن موعد وصولها الى الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.

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