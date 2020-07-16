2020/07/16 | 20:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشر المجلس الوزاري الأوروبي، اليوم الخميس، لائحة الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، بعد إغلاق استمر عدة أشهر إثر تفشي فيروس كورونا.وتشمل اللائحة المحدثة مواطني كلا من الجزائر، وأستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، والمغرب، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، والأورغواي، والصين، فيما اشترط على بكين المعاملة بالمثل حتى يصير القرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يحدث لائحة “الدول الآمنة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يحدث لائحة “الدول الآمنة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).