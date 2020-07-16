النجف تحدد موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة

2020/07/16 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت مديرية زراعة النجف الأشرف، اليوم الخميس، عن موعد وصولها الى الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.وقال رئيس قسم الثروة الحيوانية في المديرية، عادل خيري، إنه "تم افتتاح قاعتين لانتاح بيض المائدة في المحافظة حيث تقع الأولى في ناحية الحيرة بواقع ٩٠٠٠٠ دجاجة بياضة وبمعدل إنتاج ٧٢٠٠٠ بيضة (٢٠٠) كارتون بيض يوميا، والثانية في بحر النجف بواقع ٨٥٠٠٠ دجاجة بياضة (٢٠٠) كرتون بيض يوميا"، مبينا أن "إنتاج بيض المائدة في المحافظة وصل إلى (٨٥٠) كارتون بيض يوميا".وأضاف، أن "الخطة الموضوعة من قبل القسم في مديرية الزراعة في المحافظة ستصل إلى الأكتفاء الذاتي بداية عام ٢٠٢١".

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