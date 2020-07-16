2020/07/16 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الخميس، الصحفي عبد الباري الحريري الذي توفي بعد اصابته بفيروس كورونا.وقال اللامي في تغريدة له على منصة تويتر ، واطلعت عليها “تقدم” “انتقل الى رحمة الله الصحفي البارز عبد الباري الحريري إثر إصابته بفيروس كورونا الذي لم يمهله إلا ليومين”.وضااف اللامي، “لقد كان المرحوم وهو من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة صحفي بـ فايروس كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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