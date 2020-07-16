هل فكرت يوما بــ

2020/07/16 | 21:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

عاش العراق مراحل سياسية متعددة ومتناقضة في بعض الأحيان.



كان عنواناً للتقلبات السياسية منذ قدم تاريخه وصولاً إلى تأسيس الدولة الحديثة قبل قرن من الآن.



وهذه الدولة التي تأسست تحت الانتداب البريطاني بملكية دستورية وحكومة ومجلس أمة شهدت بدورها تغيّرات كثيرة.



ساهم كل ذلك في صناعة الأسم...

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