2020/07/16 | 21:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة كورونا في الشرق الاوسط.. الاصابات تجاوزت المليون و342 الفاً اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 21:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة كورونا في الشرق الاوسط.. الاصابات تجاوزت المليون و342 الفاً اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة كورونا في الشرق الاوسط.. الاصابات تجاوزت المليون و342 الفاً اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).