الإطاحة بأربعة دواعش على طريق الموصل - بغداد

2020/07/16 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المحلية في محافظة نينوى، الخميس، إلقاء القبض على أربعة عناصر من تنظيم داعش على حاجز أمني على طريق الموصل - بغداد.

وقال قائد شرطة نينوى العميد ليث خليل الحمداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد التاكيد على اجراءات التفتيش والتدقيق للعجلات والاشخاص تتمكن من القاء القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية".

وأضاف أن "احدهم كان يعمل فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأشار الحمداني إلى أنه "تم القبض عليهم في سيطرة النصر على طريق موصل _ بغداد جنوبي مدينة الموصل".

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