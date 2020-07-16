القبض على 4 من عناصر داعش في نينوى على طريق موصل - بغداد

2020/07/16 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

أعلنت قيادة شرطة نينوى، الخميس، القاء القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية على طريق موصل - بغداد.

وقال قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني في بيان، ان "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد التاكيد على اجراءات التفتيش والتدقيق للعجلات والاشخاص تتمكن من القاء القبض على (اربعة) عناصر من عصابات داعش الارهابية".

وأضاف، أن "احدهم كان يعمل فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليهم في سيطرة (النصر) طريق موصل _ بغداد جنوبي مدينة الموصل".

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