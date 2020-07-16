برهم صالح: العراق يتطلع لموقف دولي يدعم سيادته وأراضيه

2020/07/16 | 21:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وبحثا سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون ...

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