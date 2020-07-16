الاعرجي يبحث مستجدات انسحاب الاحتلال من العراق مع القائم بأعمال امريكا

2020/07/16 | 21:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي الخميس، القائم بالأعمال الامريكي وقائد قوات ما يسمى التحالف الدولي وبحثوا المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومستج...

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