وثاقي عن مايكل جوردان وقصة عجيبة تعيد الحياة لـ”فريق الاحلام”،، توقعات بتحطيم الارقام كأغلى “أحذية في التأريخ”

2020/07/16 | 21:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت دار مزادات كريستي، اليوم الخميس، انه من المتوقع أن يجلب زوج من أحذية رياضية نادرة من مايكل جوردان ما يصل إلى 550 ألف دولار في المزاد، حيث سيطرح كريستي الى المزاد العلني 11 قطعة نادرة من أحذية جوردان الرياضية ابتداءً من 30 يوليو/ تموز الحالي.ومن المتوقع أن يتم بيع الحذاء […]

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