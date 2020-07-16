تفادي اصطدام بحري: نجاة بريطانيا من كارثة نووية في 30 ثانية

2020/07/16 | 21:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ي عراق: كشفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عما يعد أخطر حادث من نوعه، إذ كانت غواصة نووية تابعة للبحرية الملكية قاب قوسين من الاصطدام بسفينة ركاب قبالة سواحل اسكتلندا.وجاء ذلك في تقرير نشره فرع التحقيق في الحوادث البحرية التابع للحكومة البريطانية، وهو يضم نتائج التحقيق في الحادث الذي وقع في السادس من نوفمبر/ […]

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