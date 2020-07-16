اصابة مدني بهجوم باسلحة كاتمة شرقي بغداد

2020/07/16 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، باصابة مدني بهجوم باسلحة كاتمة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة، مساء اليوم، باتجاه مدني ضمن منطقة البلديات".

وأضاف المصدر أن الهجوم "اسفر عن اصابة المدني بجروح خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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