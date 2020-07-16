رغم قيود كورونا.. انتعاش النشاط التجاري بين كفري وكوردستان

2020/07/16 | 21:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت ادارة قضاء كفري التابع لوحدة كرميان اليوم الخميس، انتعاش النشاط التجاري مع محافظات اقليم كوردستان رغم قيود جائحة كورونا.

وقال قائممقام القضاء جلال نوري لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات التبادل التجاري بين كفري والإقليم تسير بشكل جيد، وقوافل البضائع التجارية لا تواجه أي مشاكل او معوقات ما منع وقوع أي ازمات غذائية في وحدة كرميان والمحافظات المجاورة لها"، مبيناً أن "النشاط التجاري متعافٍ رغم كل الظروف التي مضت".

وعن تداعيات جائحة كورنا في القضاء، أوضح نوري، إن "جائحة كورونا تحت السيطرة في كفري، ولم تتجاوز الإصابات 50 حالة موزعين في مراكز الحجر الصحي والمنازل والكثير منهم تعافوا من الفيروس"، مشيرا الى "تشكيل لجان رقابية في الاسواق والمحال التجارية والدوائر الحكومية لغرض فرض الاجراءات الوقائية والتوعية الصحية والاجتماعية حيال خطر كورونا ".

ويقع قضاء كفري جنوب محافظة السليمانية ويتبع إدارياً الى وحدة كرميان بعدما كان يتبع إدارياً إلى محافظة ديالى، وتم ضمه لكوردستان من قبل النظام السابق لدواع سياسية وديمغرافية.

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