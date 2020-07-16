نقيب الصحفيين ينعى صحفي توفي بـ كورونا

2020/07/16 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الخميس، الصحفي عبد الباري الحريري الذي توفي بعد اصابته بفيروس كورونا.وقال اللامي في تغريدة له على منصة تويتر، واطلعت عليها “تقدم”، “انتقل الى رحمة الله الصحفي البارز عبد الباري الحريري إثر إصابته بفيروس كورونا الذي لم يمهله إلا ليومين”.واضاف اللامي، “لقد كان المرحوم وهو من جيل …

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