2020/07/16 | 21:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أصدرت مديرية شؤون الجوازات والإقامة، جوازات سفر لعدد من المواطنين في نفس اليوم لغرض العلاج.حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي وبمتابعة شخصية من قبل مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، وبإشراف مدير شؤون الجوازات العميد احمد عبدالستار حول تبسيط الإجراءات للمرضى وكبار السن تم هذا اليوم الخميس إصدار جوازات سفر لعدد من المواطنين المرضى (في نفس اليوم) من قسم جوازات الكرادة لغرض العلاج خارج العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصدار جوازات لمواطنين بنفس اليوم لغرض العلاج في الخارج ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصدار جوازات لمواطنين بنفس اليوم لغرض العلاج في الخارج ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).