نقابة الصحفيين العراقيين تنعى وفاة صحفي بكورونا

2020/07/16 | 21:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد نعى نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، وفاة صحفي عراقي بارز إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال اللامي، في تغريدة له على حسابه بمنصة "تويتر": "انتقل الى رحمة الله الصحفي البارز عبد الباري الحريري إثر إصابته بفيروس كورونا الذي لم يمهله إلا ليومين".واضاف: "لقد كان المرحوم وهو من جيل الصحفيين الرواد مثالاً للمهنية والصدق والخلق الرفيع".

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