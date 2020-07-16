الاعلان عن انتهاء خطوة مهمة في علاج عقم الرجال

2020/07/16 | 21:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اتضح من عدد مراجعات الأزواج إلى الأطباء بسبب عدم تمكنهم من إنجاب وريث، أن سُبع الرجال في العالم لا يمكنهم أن يصبحوا آباء لأسباب مختلفة.ويكمن السبب الرئيسي في هذه المشكلة، في صعوبة زرع الخلايا الجنسية الذكرية، لأن إنتاج الحيوانات المنوية بصورة طبيعية حتى في الجسم يعتبر مسألة معقدة، لذلك موضعها خارج […]

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