2020/07/16 | 21:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، اليوم الخميس، عن إضافة صربيا والجبل الأسود وكوسوفو، إلى قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها والمقيمين فيها دخول إيطاليا.وأكد روبيرتو سبيرانتسا أن حظر تلك الدول بسبب الحالة الوبائية لـ”كوفيد-19″.وكان وزير الصحة قد وقع قبل أسبوع على مرسوم ينص على حظر الدخول والعبور إلى إيطاليا بحق كل من أقام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيطاليا تضيف 3 دول إلى قائمة الحظر بسبب “كوفيد 19” وكالة تقدم الاخبارية.

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