أسرار سوريّة - نادية خلوف

2020/07/16 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لازال النظام قائمًاً في الدّاخل السّوري.



لا زل النظام قائماً في الخارج.



لا زال أزلام النّظام هم أنفسهم لم يتغيروا حتى لو انتموا إلى " معارضة ما" لا زال الشعب السوري يذبح بسكين مثلّمة الأسنان .



لا زال التفوق السوري مجال تفاخر، حيث أثبت ذلك التفوق أن الدّم السوري أزرق ، و ملكي بامتياز، و المبالغة هي سيدة الموقف.مع اقتراب سقوط الأسد يزحف الأزلام في الداخل، و المعارضات على شبكات ......





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