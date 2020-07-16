2020/07/16 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة "هل هناك من يضع سيرتي المهنية (cv) لدى شركات الكابلاج؟"، "أيها الإخوان، أنا حارس أمن خاص، شهور لم اشتغل، هل هناك شركة تقوم بالتوظيف؟"...



تدوينات قصيرة، لكنها تُعدُّ بالمئات في الصفحات العمالية على الفايسبوك.



تشير التدوينات وَحِدَّةُ الرجاء إلى عمق الأثر النفسي للأزمة الاجتماعية التي أحدثتها الأزمة الصحية (كورونا) والاقتصادية واستغلال أرباب العمل لها للتخلص من أقسام من الشغيلة وتشديد استغلال أقسام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البطالة تفترس الطبقة العاملة وتحد من إمكانات النضال؛ من أجل برنامج مطلبي للنضال. بقلم وائل المراكشي - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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