هل الكاظمي في الطريق الى وعي دوره التاريخي ؟ - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/07/16 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي كان الكاظمي رئيساً للمخابرات العراقية في نظام سياسي قائم على التمثيل الطائفي والمحاصصاتي : فكان موظفاً واجبه : حماية النظام السياسي الحاكم ، والإبلاغ عن الأخطار الخارجية ( وربما الأخطار الداخلية ) التي تهدده ، واقتراح زمكان العمليات العسكرية المطلوبة لمطاردة هذه الأخطار ، ولكنه تحول مع المنصب الجديد من موظف في خدمة أهداف النظام المرسومة ، الى واضع لسياسات النظام وخططه وبرامج عمله ، لأن منصب رئ ......





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