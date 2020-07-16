مشكلة الكهرباء بين السياسية والفنية.. لجان للتحقيق وحلول للترقيع

2020/07/16 | 22:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع حلول فصل الصيف من كل عام وما يحمله إلى العراق من درجات حرارة تتجاوز أحيانًا نصف درجة الغليان، يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية وتزداد الأحمال على الشبكات الرديئة ما يتسبب بنقصان ساعات التجهيز بالكهرباء.خبير طاقة: وزارة الكهرباء لا يوجد لديها رد سوى أنها تقوم بأعمال صيانة وأن جزءًا كبيرًا من الطاقة يضيع بين النقل والتوزيع وتتحدث عن أعمال تخريبية

لطالما أدى ضعف الطاقة الكهربائية إلى اندلاع احتجاجات شعبية على تردي الخدمة في صيف العراق اللاهب، ويعزو مسؤولون تنفيذيون وتشريعيون المشكلة إلى الفساد في المشاريع وضعف شبكات التوزيع ورداءة المحولات وقِدمها وعدم وجود خطة واضحة للنهوض بواقع القطاع الذي يذهب آخرون في تفسير ضعفه لأسباب سياسية ومنها يتعلق بدول خارجية.

اقرأ/ي أيضًا: القطاع العام في العراق..



اسأل الكهرباء

وفي أول صيف بعد انتفاضة تشرين، وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية المترتبة عنه إضافة إلى هبوط أسعار النفط العالمي، تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية حتى وصل إلى مرحلة انطفاء شبه كامل في بعض المناطق الجنوبية، ما تسبب بغضب وتذمر لدى مواطنين احتجوا على تردي الخدمة في ظل مطالبات المسؤولين لهم بالتزام المنازل لمنع تفشي الوباء.

لكن رد الفعل من وزارة الكهرباء في 12 تموز/يوليو الحالي كان يائسًا، حيث صارح المتحدث باسمها أحمد موسى بأن الوزارة "لا تستطيع مواكبة نمو وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة وأنها تحتاج لتخصيصات مالية لإكمال الصيانات الدورية وتأمين الوقود لإدامة زخم العمل بمحطات الإنتاج"، وقال إننا "نعمل وفق خطة طوارئ لمعالجة النقص في ساعات التجهيز رغم قلة الأموال وماضون في تقديم الحلول".

في هذا الصدد، يقول خبير الطاقة فرات التميمي إن "المواطن لم يسمع غير الوعود الكاذبة من الحكومة وقد تعودنا في فصل الصيف من كل عام بروز مشكلة الكهرباء والانقطاع التام في عدة محافظات"، وأضاف في حديث لـ"ألترا عراق" أن "وزارة الكهرباء لا يوجد لديها رد سوى أنها تقوم بأعمال صيانة وأن جزءًا كبيرًا من الطاقة يضيع بين النقل والتوزيع وتتحدث عن أعمال تخريبية".

لجنة للتحقيق بالعقود

مع ضعف التجهيز في الأيام الأخيرة، أُعيد الحديث مجددًا عن مصير الأموال الطائلة التي صُرفت على قطاع الكهرباء منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم، وطُرحت أرقام مختلفة عن قيمة المصروفات على الوزارة وصلت إلى 400 مليار دولار، فيما نفت الوزارة هذا الرقم مؤكدة أن "ما صرف منذ عام 2003 على قطاع الكهرباء لا يتجاوز 62 مليار دولار فقط ما بين موازنة استثمارية وأخرى تشغيلية".

في الأثناء، شكّل مجلس النواب لجنة تحقيقية للتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى عام 2020 برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي وعضوية رؤساء لجان النفط والنزاهة والخدمات والاقتصاد ورؤساء ديوان الرقابة وهيئة النزاهة ومدير عام التحقيقات في الهيئة.

وباشرت اللجنة عملها في 13 تموز/يوليو، وقال الكعبي "إنها المرة الأولى بتأريخ مجلس النواب يتم فيها تشكيل لجنة تحقيقية تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية".



وسبق لمجلس النواب أن ناقش تشكيل لجنة تحقيقية في العقود المبرمة في وزارة الكهرباء في حزيران/يونيو 2018.

هناك من يفسّر أزمة الكهرباء سياسيًا، ويعتقد أن لدول الجوار دورٌ في منع العراق من الاكتفاء ذاتيًا

وتضمن برنامج اللجنة زيارات ميدانية إلى وزارة الكهرباء وأوصت الأخيرة بتزويدها تفاصيل العقود والمشاريع الاستثمارية والقروض المقدمة للوزارة مع كشف تفصيلي بالجباية الحكومية والخاصة وإيراداتها.

اقرأ/ي أيضًا: اشتراها العراق منذ 16 عامًا..



مولدات كهربائية لم تدخل الخدمة حتى الآن

في السياق، توقّع نائب أن تكشف اللجنة عمليات الفساد في العقود الخاصة بالكهرباء، وعبر آخر عن ثقته برئيسها الكعبي في الوصول إلى حيثيات تلكؤ التيار الكهربائي.

مشكلة سياسية!

تختلف التفسيرات المطروحة لأزمة الطاقة الكهربائية في العراق، بين من يعزوها إلى ضعف شبكات التوزيع التي تهدر الإنتاج ولم تُستبدل أو تطوّر بعد عام 2003، والمحولات القديمة التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وإهمال البنى التحتية، وبين من يفسّر الأزمة سياسيًا، ويعتقد أن لدول الجوار دورٌ في منع العراق من الاكتفاء ذاتيًا، إضافة إلى صفقات الفساد في العقود الموقعة من قبل الوزارة، التي قال وزيرها الأسبق أيهم السامرائي إن "السؤال عن أسباب الإخفاق الكبير في ملف الكهربائي يجب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي".

يعتقد خبير الطاقة فرات الموسوي أن مشكلة الكهرباء في العراق "ليست مشكلة فنية فحسب وإنما مشكلة سياسية تقف وراءها كتل وأحزاب فاسدة متنفذة في القرار الحكومي وهو ما يعقد وضع الطاقة في البلاد".

يرى الموسوي في حديث لـ"ألترا عراق" عدم وجود استراتيجية واضحة لملف الطاقة منذ عام 2003 رغم أن ما صُرف عليه تجاوز 65 مليار دولار على الحلول الترقيعية".

حلول جذرية وترقيعية

في ظل الحاجة إلى حلول سريعة تساعد المواطنين على تحمل درجة حرارة الصيف خاصةً مع تطبيق حظر التجوال الجزئي ومنع التجمعات في المقاهي والمطاعم وغيرها، تبقى المشكلة بحاجة إلى حلول جذرية لا ترقيعية كما وصف الخبير الموسوي الذي أشار إلى ضرورة "تفعيل عقود الشركات الأجنبية لبناء محطات توليد جديدة وتحديدًا عقود بناء شركة سيمنز الألمانية وجنرال إلكترك الأميركية التي وقعت قبل عام ولم تدخل حيز التنفيذ".

وأضاف الموسوي: "يجب الإسراع بإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع دول وهو ما سيحل جزءًا كبيرًا من المشكلة"، وشدد على ضرورة تنفيذ وزارة النفط لتعهداتها "باستثمار الغاز الجاف وتحويله لإنتاج الطاقة في المحطات الكهربائية بدلًا من استمرار استيراد الغاز من دول الجوار".

قال خبير الطاقة فرات الموسوي إن ما صُرف لمشكلة الكهرباء منذ 2003 تجاوز 65 مليار دولار على الحلول الترقيعية

ودعوة الموسوي ليست الأولى خاصةً وأن العراق ينفق قرابة أربعة مليارات دولار سنويًا على الغاز الإيراني المستورد، فيما انشغلت الوزارة بنصب أعمدة الطاقة الشمسية التي هُدرت فيها ملايين الدولارات ثم أمرت برفعها بعد سنة حسب زعم أحد أعضاء لجنة الطاقة النيابية.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة النزاهة توصي بشمول جميع الوزارات بحملة البحث عن المليارات

يأتي ذلك فيما تباشر وزارة النفط بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الوقود على أصحاب المولدات الأهلية مجانًا لتقليل أسعار (الأمبيرات) وزيادة ساعات التجهيز لتعويض غياب الكهرباء الحكومية، وقد شكى محافظ بغداد من أعباء كبيرة على المحافظة في ملف المولدات بسبب ضعف الكهرباء هذا الموسم.

بمعنى آخر، وسط مطالبة المواطنين بإجراءات سريعة تُناسب ما صُرِف على قطاع الكهرباء، يستمر النظام باستيراد الغاز من الجوار وحرقه على الكهرباء التي سرعان ما تنهار في الصيف فتضطر الحكومة إلى توزيع الوقود مجانًا على أصحاب المولدات، وهو ما يكلفها ويكلّف المواطن في الوقت نفسه أعباءً مالية.

اقرأ/ي أيضًا:

إجراءات أولى من نوعها..



محكمة بريطانية تبّت بقضية فساد في العراق

الكاظمي يوجه بإطلاق النار على الأشباح..



القوة العسكرية أو "الفاتحة" على العراق

مصدر الفيديو: YKziOXGPvlw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشكلة الكهرباء بين السياسية والفنية.. لجان للتحقيق وحلول للترقيع) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشكلة الكهرباء بين السياسية والفنية.. لجان للتحقيق وحلول للترقيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).