لاعبو منتخب الشباب ينهون اختبار القوة الكترونياً

2020/07/16 | 22:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أنهى لاعبو منتخب الشباب لكرة القدم أول وحدة تدريبية لهم مساء اليوم الخميس، والتي أقيمت عبر الدائرة الالكترونية (zoom)، قبل الإعداد الفعلي تحضيراً لنهائيات آسيا تحت 19 عاما.وشهدت اختبارات (القوة) تواجد لاعب سوانزي ستي الإنكليزي، علي الحمادي، والذي أصبح ضمن صفوف منتخب الشباب بعد الدعوة التي وجهت له من قبل مدرب منتخب […]

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