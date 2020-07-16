2020/07/16 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت، وثيقة صادرة من الهيئة العامة للكمارك، وحصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور امر بتكليف كلا من حسام صبيح خزعل مديرا لكمرك ام قصر الشمالي، وطالب شناوة مديرا لكمرك بوابة البصرة، ومازن محمد مديرا لكمرك ام قصر الاوسط، وايمن علي صالح مديرا لكمرك ام قصر الجنوبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تكليف اربع مدراء كمارك جدد في البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

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