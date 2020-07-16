تحالف العامري يعلق على زيارة الكاظمي للسعودية: ستكون تحت المراقبة والمتابعة

2020/07/16 | 22:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ علق تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، على زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المرتقبة الى المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين المقبل.

وقال القيادي في التحالف النائب محمد كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة العربية السعودية لن تقدم اي شيء جديد"، مضيفا "لا نتوقع أن تتعدى هذه الزيارة المستوى البروتوكولي".





وبين كريم أنه "من الضروري ان تكون للعراق علاقات منفتحة مع كافة الدول ونتواصل مع الجميع، حتى مع الذين هم بالضد من العراق، من أجل إيصال رسائل اطمئنان لإظهار حسن نية من قبل بغداد"، مشدد على ضرورة "الحفاظ على سياسة خارجية متوازنة حتى لا يكون العراق طرفاً في الصراعات الاقليمية او الدولية".

وأضاف كريم أن "القوى السياسية في البرلمان، ستتابع وتراقب اي اتفاقيات يتم توقيعها بين بغداد والرياض"، مشيرا إلى أن "هناك رفضا برلمانيا لأي اتفاق ليس فيه مصلحة العراق والعراقيين".

وأوضح أنه "لا يمكن تمرير أي اتفاق جديد بين البلدين دون مصادقة مجلس النواب عليه"، مؤكداً "سيكون لنا موقف ورأي عند انتهاء الزيارة".

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاثنين المقبل، زيارة الى الرياض هي الاولى منذ تسلمه المنصب، في وقن ذكرت وسائل اعلام ايرانية رسمية أن الكاظمي سيزور طهران قبل ذلك.

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