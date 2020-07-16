تداعيات وأسباب أزمات العنف الأسري في العراق

2020/07/16 | 22:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب بعد إن تصاعدت موجات العنف الأسري في العراق ، ووصلت أرقامه الى أكثر من 1300 قضية ، إطلعت عليها وزارة الداخلية / دائرة شؤون الأسرة ، في غضون ستة أشهر ، فقد شخص اللواء الدكتور سعد معن مدير العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية جوانب تلك المشكلة التي بدأت بالتفاقم بشكل خطير في العراق، مستعرضا […]

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