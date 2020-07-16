تسجيل 118  إصابة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء

2020/07/16 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الخميس ، عن تسجيل ( 118) إصابة جديدة بفيروس كورونا مؤكدة مختبريا في المحافظة .وذكر مصدر طبي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت ( 118) إصابة جديدة بفيروس كورونا وحسب بيان وزارة الصحة “.وقال كما “سجلت […]

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