مقررات اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اليوم الخميس

2020/07/16 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في جلستها الرابعة عشرة جملة من القرارات تضمنت الآتي: أولا: تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، مع شمول أيام ( الخمیس والجمعة والسبت) بالحظر التام الكلي، على أن يتم إعادة النظر في رفع الحظر كليا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.ثانيا: التشديد …

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