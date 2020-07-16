أستلام مزارعي الحنطة في كربلاء مليار دينار من مجموع 36 مليار

2020/07/16 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كربلاء محمد حسن ، اليوم الخميس ، إن “الفرع سلم للمزارعين ، ما مقداره مليار دينار من مجموع مستحقاتهم البالغة ( 36 ) مليار دينار ،وبانتظار المتبقي لتسليمه للمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة “.وقال حسن في تصريح لــــ […]

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