2020/07/16 | 22:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. صدور اوامر تكليف بادارة مراكز كمرك في ام قصر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. صدور اوامر تكليف بادارة مراكز كمرك في ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).