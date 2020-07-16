القضاء الأردني يقرر حل جماعة الإخوان المسلمين

2020/07/16 | 22:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قررت السلطات القضائية الأردنية حلّ جماعة الأخوان المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، وذلك “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”.ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي أردني طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، “أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة […]

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