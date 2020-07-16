المعلومة تنشر النص الكامل لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة

2020/07/16 | 22:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تنشر وكالة /المعلومة/ النص الكامل لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، والتي ابرزها اعادة النظر بالحظر بعد عيد الاضحى المبارك ومنع التجمعات واتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين للقرارات وفتح المولات وفق الضوابط الصحية.وجاءت القرارات على النحو الاتي: أولا: تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، مع شمول […]

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