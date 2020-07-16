إيفانكا ترامب تثير عاصفة من الجدل بسبب تغريدة “غويا”

2020/07/16 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أثارت إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض وابنة الرئيس دونالد ترامب الجدل مجددا من خلال تغريدة دعمت فيها منتجات “غويا” للأغذية، وهي شركة أغذية أمريكية، أصبحت مؤخرا هدفا لحملة مقاطعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.ونشرت إيفانكا ترامب على صفحتها في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورتها وهي تحمل علبة فاصوليا سوداء من إنتاج “غويا” للأغذية، وعلقت […]

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