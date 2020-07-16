العراق يوقع مذكرة تفاهم مع اسبانيا للاستفادة من خبراتها بمواجهة كورونا

2020/07/16 | 22:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/وقع السفير العراقي في مملكة اسبانيا عادل مصطفى كامل، اليوم الخميس، مع مسؤولين بوزارة الصحة الأسبانية للاستفادة من الخبرات الأسبانية بمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره في العراق.وقال مكتب السفير العراقي في بيان، ان "الأخير التقى مع فاوستينو بلانكو، الوكيل الفني للصحة والاستهلاك الاسبانية و رودريغو غوتيرث، مدير الادارة المهنية في مقر وزارة الصحة الاسبانية".واضاف ان "اللقاء بين الجانبين بحث توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين جمهورية العراق ومملكة اسبانيا للاستفادة من خبرات ممكلة اسبانيا في مواجهة الوباء واستراتيجيات الحجر المناطقي ونظام الطوارئ الصحي وتقديم الدعم للعراق لمواجهة جائحة كورونا ".و اكمل "وقد حضر اللقاء سكرتير ثان شيماء خلف ومسؤول الملف علي كاظم والسيد وليد كمال ممثل مؤسسة رسل السلام الاسبانية".وبين انه "تم الاتفاق على عقد اجتماع فيديوي بين الخبراء من كلا الجانبين في مجال مكافحة الجائحة لنقل خبرة الجانب الاسباني في هذا المجال، مؤكدين على ضرورة تظافر الجهود الدولية للتصدي لتلك الازمة حيث لا مجال للتعامل فرديا معها".وقد اعرب الوكيل عن استعداد الوزارة لتزويد العراق، بناءا على رغبة السفير ، بالبروتوكول العلاجي المتبع والتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة.

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